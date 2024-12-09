Жители Лазаревского района Сочи могут столкнуться с отключением воды

В среду, 11 декабря, в Сочи могут временно отключить воду. Изменения произойдут из-за работ по устранению потенциальной аварийной ситуации на магистральном водоводе, расположенном на улице Декабристов. Специалисты планируют проводить необходимые мероприятия с 14:00 среды, 11 декабря, до 02:00 четверга, 12 декабря, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В связи с проведением работ ожидается временное ограничение водоснабжения для жителей нескольких населенных пунктов. Без воды могут остаться улицы Ландышева, 73 км, 72 км. Отключения могут затронуть поселки Лоо, Сергей-Поле, Волкова, Дагомыс. Полный перечень можно найти в Telegram-канале водоканала.

Специалисты настоятельно рекомендует жителям указанных территорий заранее позаботиться о запасах воды, чтобы минимизировать возможные неудобства во время отключения.

Мария Удовик