Сочинцы завоевали медали Первенства мира по смешанным единоборствам

Двое сочинцев стали призерами Первенства мира по смешанным боевым единоборствам. Соревнования проходили в Смоленске между юношами и девушками 16–17 лет, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

В турнире участвовали более 300 спортсменов из различных стран мира и 36 регионов России. Первенство мира среди юниоров под эгидой Международной федерации ММА впервые проходило в России.

Медали на соревнованиях завоевали сочинцы Айнди Юсупов и Владимир Топчан. Первый получил серебро в весовой категории 57 кг, второй — бронзу в своей категории. Айнди Юсупов также выполнил норматив для получения звания «Мастер спорта».

«Ъ-Сочи» писал, что спортсмен из Сочи стал лучшим каратистом России среди юниоров. Он завоевал золотую медаль в категории до 84 кг среди юниоров 18–20 лет.

Вячеслав Рыжков