Дмитрий Артюхов заявил об эффективной борьбе с коррупцией в ЯНАО

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) эффективно борются с коррупцией, заявил губернатор Дмитрий Артюхов в ходе прямой линии. «Где-то резонансные уголовные дела, где-то менее значимые, но тоже факты, которые имеют свою юридическую оценку, и это подтверждает очевидный курс страны на значительные изменения»,— подчеркнул он.

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Господин Артюхов добавил, что коррупция уходит из бытовой жизни. «Я не слышу, что кто-то с кого-то просит деньги, что с гаишником кто-то договорился, это реально уходи в прошлое, это огромный процесс, через который проходит наше общество»,— пояснил он.

Губернатор отметил, что уровень коррупции в ЯНАО позволят снизить современные технологические решения, исключающие человеческий фактор. «У нас было резонансное дело, оно передано в суд, мошенничество с начислением зарплат в Лабытнангской больнице, и это просто был умысел лиц, которые были допущены к начислению заработной платы, они руководству давали одни отчеты, и там в последний момент вносили правки. Сегодня система это исключает, это будут прямые платежи, убирается целый ряд промежуточных звеньев»,— сказал Дмитрий Артюхов.

Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин сообщил, что следствие арестовало имущество на 190 млн руб. по делу бывшего заместителя губернатора ЯНАО, экс-главы Нового Уренгоя Андрея Воронова. Он руководил муниципалитетом с 2020 года, в конце июня 2024-го подал в отставку. В июле Андрея Воронова обвинили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и отправили под арест. Он подал заявление на отправку в зону проведения специальной военной операции (СВО).

Василий Алексеев, Салехард