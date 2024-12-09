Директор метро Екатеринбурга предупредил о росте цены на проезд

Проезд в метро Екатеринбурга подорожает, так как себестоимость проезда растет, заявил директор екатеринбургского метрополитена Андрей Панаиотиди в эфире программы «Акцент» на ОТВ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По его словам, на конец 2023 года себестоимость перевозки была 39 руб, в этом году — более 40 руб. Последний раз стоимость проезда повышали в феврале 2023 года с 32 руб до 33 руб.

«Органы власти, если будут принимать решение (о повышении стоимости проезда — прим. «Ъ-Урал»), оно, наверное, будет. Но на сегодняшний день пока таких решений не принято. Я понимаю, что, наверное, это процесс неотвратимый в будущем»,— сказал он.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в Екатеринбурге новые составы метро пройдут обкатку без пассажиров. Производить ее будут в «непиковое» время.

Ксения Тарских