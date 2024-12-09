Дороги Ростовской области оснастят дополнительными камерами видеонаблюдения

Для снижения количества ДТП в Ростовской области планируется оснастить дороги дополнительным комплексами видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения специалисты Госавтоинспекции указали на нехватку количества камер видеонаблюдения на дорогах в регионе – сейчас в Ростовской области установлено 328 комплексов видеофиксации, из которых более 100 нуждаются в замене из-за изношенности.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поручил определить потребность в дополнительном количестве видеокамер и провести расчеты финансовой модели оснащения дорог комплексами видеонаблюдения.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о том, что врио губернатора Ростовской области заинтересовался проблемами благоустройства парка им. Маяковского в Белой Калитве. Юрий Слюсарь поручил своему заместителю Игорю Сорокину до конца текущей недели сделать подробный сравнительный анализ проекта благоустройства и действительного состояния парка.

Ева Китаева