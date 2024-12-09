На Урале закроют исправительную колонию, где находилось 15 человек

В Каменске-Уральском (Свердловская область) закроют исправительную колонию №59, где находилось 15 человек. Как рассказал «Ъ-Урал» руководитель пресс-службы ГУ ФСИН по Свердловской области Александр Левченко, колонии пустеют из-за появления исправительных центров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бортко, Коммерсантъ Фото: Андрей Бортко, Коммерсантъ

«Развивается система наказания без лишения свободы в России уже 20 лет. За курицу, за телефон могли посадить в тюрьму. Теперь за такое не лишают свободы»,— сказал он.

По его словам, на данный момент в свердловских колониях состоят 15 тыс. осужденных. За 15 лет в регионе закрылось 15 колоний, из них пять — в прошлом году.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в Ивделе (Свердловская область) сожгли здание бывшей исправительной колонии. По данным ГУ ФСИН, все здания и сооружения на территории бывшей исправительной колонии были списаны и подлежали сносу.

Ксения Тарских