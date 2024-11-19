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Московский девелопер выиграл участок под КРТ на улице Мельникайте в Тюмени

Московский девелопер «Страна М 8» выиграл торги и получил право на заключение договора о комплексном развитии территории (КРТ) участка в районе улиц Мельникайте — Харьковская — Одесская в Тюмени. Информация об этом появилась на платформе ГИС «Торги».

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Стоимость участка площадью 5,12 га для девелопера составила 10,9 млн руб. Реновация коснется нежилой территории: гаражных кооперативов «Старт», «ТЭЦ-1» и сооружений инженерно-технического обеспечения. На реализацию проекта компании выделили 10 лет.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что 2024 год может стать рекордным по вводу жилья в регионе. «На 1 ноября введено более 2 млн кв. м жилья, что на 10% выше аналогичного периода прошлого года. Очевидно, что показатели прошлого года будут превышены и 2024 год будет рекордным», — сказал он.

Ксения Тарских

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