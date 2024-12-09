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СК возбудил уголовное дело после обрушения потолка дома в деревне Фроловка

Следственный отдел Копейска СУ СК России по Челябинской области возбудил уголовное дело после проверки информации об обрушении потолка в аварийном многоквартирном доме в деревне Фроловка. Действия причастных к произошедшему лиц проверят по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Следствие считает, что администрация Красноармейского муниципального района не рассмотрела вопрос о признании дома по улице Совхозная аварийным и не занималась расселением жильцов.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», информацию о происшествии в деревне Фроловка Красноармейского района опубликовало региональное отделение общественной организации «Народный фронт». На прошлой неделе в одноэтажном жилом доме на восемь квартир обрушился потолок в помещении, где жила 72-летняя пенсионерка. Она находилась в другой комнате, и не пострадала. Прокуратура Челябинской области также проводит проверку по этой информации.

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