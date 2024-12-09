Прокуратура проверяет обрушение потолка в аварийном доме в деревне Фроловка

В Красноармейском районе Челябинской области прокуратура проверяет информацию об обрушении потолка в жилом помещении в здании, где раньше размещались конюшня и мастерские. В случае выявления нарушений закона будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Информацию о происшествии в деревне Фроловка Красноармейского района опубликовало региональное отделение общественной организации «Народный фронт». На прошлой неделе в одноэтажном жилом доме на восемь квартир обрушился потолок в помещении, где живет 72-летняя пенсионерка. Она находилась в другой комнате, поэтому не пострадала.

По данным общественников, кроме пенсионерки в доме живет еще одна семья — мать с ребенком, которых местные власти заселили сюда в 2020 году как малоимущих. При этом по реестру объектов жилищного фонда этого дома нет на балансе администрации, сообщает общественная организация.

Прокуратура Красноармейского района намерена дать оценку действиям должностных лиц администрации в части соблюдения прав граждан, проживающих в помещениях, не отвечающих санитарным и техническим требованиям.