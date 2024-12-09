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В Центральном районе Сочи загорелось здание

Утром в понедельник, 9 декабря, диспетчеру сочинского ПСГ поступило сообщение о возгорании в отдельно стоящем здании на улице Политехническая. Площадь пожара составила 50 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили загоревшуюся кровлю неэксплуатируемого здания. Специалисты эвакуировали семь человек.

К 11:48 пожар ликвидировали, а к 11:53 специалисты завершили работу по устранению последствий. Для тушения привлекли 31 человека личного состава и 11 единиц техники от РСЧС, а также 19 человек и семь единиц техники МЧС России.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

«Ъ-Сочи» писал, что ночью на курорте загорелся двухэтажный дом. В работе задействовали 14 человек личного состава.

Мария Удовик

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