Петербургский «Зенит» отправился в зимний отпуск до 10 января

Футбольный клуб «Зенит» ушел в зимний отпуск, он продлится до 10 января, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Следом, с 11 по 13 января, петербуржцы проведут традиционный медосмотр, а уже 14 числа отправятся в Катар на тренировочные сборы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Вторая часть подготовки пройдет с 1 по 14 февраля в ОАЭ, где «Зенит» примет участие в Winline Зимнем Кубке РПЛ. Заключительная часть сборов также состоится в Дубае. Информацию о датах проведения товарищеских матчах сообщат дополнительно.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Зенит» проиграл «Акрону» в заключительном матче РПЛ перед зимней паузой. Команда Сергея Семака уступила тольяттинцам со счетом 2:1, решающий гол забил экс-нападающий петербуржцев Артем Дзюба.

Андрей Маркелов