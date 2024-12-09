Петербургский «Зенит» отправился в зимний отпуск до 10 января
Футбольный клуб «Зенит» ушел в зимний отпуск, он продлится до 10 января, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Следом, с 11 по 13 января, петербуржцы проведут традиционный медосмотр, а уже 14 числа отправятся в Катар на тренировочные сборы.
Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ
Вторая часть подготовки пройдет с 1 по 14 февраля в ОАЭ, где «Зенит» примет участие в Winline Зимнем Кубке РПЛ. Заключительная часть сборов также состоится в Дубае. Информацию о датах проведения товарищеских матчах сообщат дополнительно.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Зенит» проиграл «Акрону» в заключительном матче РПЛ перед зимней паузой. Команда Сергея Семака уступила тольяттинцам со счетом 2:1, решающий гол забил экс-нападающий петербуржцев Артем Дзюба.