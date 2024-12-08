«Зенит» заехал в сугроб

ФК «Зенит» в матче чемпионата России со счетом 1:2 завершил год поражением на своем поле от дебютанта РПЛ «Акрона». Это второй подряд проигрыш сине-бело-голубых на финише сезона: до этого они уступили дома «Крыльям Советов» (2:3). Пока клуб еще лидирует в турнирной таблице, но сегодня его может обойти «Краснодар», отстающий от петербуржцев на очко. В двух очках от чемпиона — московский «Спартак».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербургский футбольный клуб «Зенит» проиграл тольяттинскому «Акрону» в заключительном матче РПЛ 2024 года. Встреча закончилась со счетом 1:2

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Петербургский футбольный клуб «Зенит» проиграл тольяттинскому «Акрону» в заключительном матче РПЛ 2024 года. Встреча закончилась со счетом 1:2

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Игра и результаты «Зенита» в последних матчах первой части сезона — настоящий провал. Еще не было такого неудачного завершения года. Причем теперь проблемы не только с результатами, что и раньше бывало у подопечных Сергея Семака, но и с игрой. Не было такого ощущения, что «Зенит» очнется и все наладится. На зимние каникулы футболисты ушли в плохом настроении. Что касается настроения болельщиков, то оно еще хуже: игра любимой команды сильно раздражает, многие хотели бы отставки Семака, хотя этот тренер стал самым успешным в истории клуба, завоевав с зенитовцами шесть чемпионств подряд.

Недовольство поклонников «Зенита» подогревает тот факт, что решающий гол в матче, прошедшем на «Газпром Арене», забил Артем Дзюба, бывший форвард петербургской команды. Это он, уходя из клуба менее чем два года назад (не устроили условия контракта), сказал, что «Зенит» теперь не из Петербурга, а из Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Таким образом Артем намекнул на засилье бразильцев в команде. Теперь Дзюбе выпал шанс поквитаться, и он его использовал. Причем встречу 36-летний нападающий «Акрона» провел с травмой спины, которую получил по ходу игры. И все равно защита «Зенита» с ним не справилась. Артем поразил ворота, которые защищал Евгений Латышонок, ударом головой на 40-й минуте, сделав счет 1:2.

В предыдущем матче против «Зенита» дважды отличился форвард «Крыльев» Иван Сергеев, еще один игрок, выступавший ранее за «Зенит». Он тоже оказался не нужен петербургскому клубу. Тренеры «Зенита» попросили приобрести у московского «Спартака» Александра Соболева. Тот в 11 играх чемпионата России не сумел забить ни одного гола.

В противостоянии с «Акроном» хозяевам стадиона не помогло даже то, что в начале второго тайма соперник остался в меньшинстве из-за удаления игрока. Все оставшееся время «Зенит» атаковал, но счет, установленный на табло в первом тайме, не изменился. При этом зенитовцы дважды отправляли мяч в сетку. И оба раза судейская бригада отменяла голы, усмотрев у хозяев игру рукой (оба решения ставятся под сомнения экспертным сообществом). Но болельщики «Зенита» больше негодуют не по поводу решения арбитров, а из-за действий игроков на поле. Легионеры, которые задавали тон в игре — бразильцы Вендел и Клаудиньо, — давно растеряли форму, оборона играет с ошибками, Соболев в атаке не забивает, вратари не выручают. Единственное светлое пятно — атакующий полузащитник Максим Глушенков. Однако и его стараний не хватает.

Общий вывод, который можно сделать по итогам этой части сезона: состав «Зенита» позволяет показывать совсем другой футбол и другие результаты, хотя те и не выглядят катастрофическими (в чемпионате команда лидирует, в Кубке России вышла в четвертьфинал). Но Сергею Семаку не удается распорядиться всем богатством выбора. Раньше громкая критика в адрес тренера «Зенита» раздавалась после неудач в еврокубках, теперь команда проигрывает дома середнякам чемпионата России и ставит под сомнение лидерство.

Руководство клуба, впрочем, взяло наставника под защиту. Глава правления ФК «Зенит» Александр Медведев заявил, что контракт с Семаком будет действовать до конца сезона 2029/30, как и запланировано. Это заявление выглядит странным хотя бы потому, что работа любого тренера в спорте зависит не от срока контракта, а от результатов. Если сине-бело-голубые будут продолжать под руководством Семака в том же духе, то ему, можно не сомневаться, подыщут замену. Другое дело, что сам главный тренер может найти решение проблем и доказать, что его рано списывать со счетов.

Как выйдет на деле, узнаем уже в следующем году. «Зенит» начнет его матчем с ЦСКА в РПЛ на стыке зимы и весны. В мае петербургский клуб отметит 100-летие со дня основания, и его поклонники ждут от команды подарка в виде завоевания очередного чемпионского титула.

Кирилл Легков