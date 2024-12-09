Песков: у Путина не запланирована встреча с Асадом

В официальном графике президента Владимира Путина не предусмотрена встреча со сложившим полномочия президентом Сирии Башаром Асадом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Текущее местонахождение господина Асада он комментировать отказался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Башар Асад

Фото: пресс-служба президента РФ Башар Асад

Фото: пресс-служба президента РФ

Накануне, 8 декабря, ТАСС со ссылкой на источник в Кремле сообщил, что Башар Асад вместе с членами семьи прибыл в Москву. Дмитрий Песков подтвердил, что решение о предоставлении убежища господину Асаду принял Владимир Путин. Также у господина Пескова уточнили, планирует ли Владимир Путин встретиться с Башаром Асадом. «В официальном графике президента такой встречи нет»,— сказал пресс-секретарь.

В ходе пресс-колла представителя Кремля спросили, когда последний раз российский президент виделся с Башаром Асадом. На этот вопрос Дмитрий Песков отвечать отказался. Последняя публичная встреча президента России и господина Асада прошла в июле 2024 года. Тогда ходе встречи в Кремле Владимир Путин предупредил Башара Асада об обострении ситуации на Ближнем Востоке.

Накануне, 8 декабря, антиправительственные войска вошли сирийскую столицу Дамаск и объявили о свержении режима Башара Асада. Он сложил полномочия и покинул страну. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил о переговорах с исламистами и намерении организовать мирную передачу власти. Коалиция оппозиционных сил Сирии сообщила, что работает над тем, чтобы в стране немедленно начался переходный период.

Подробнее о свержении Асада — в материале «Ъ» «Сирия вышла шоком».