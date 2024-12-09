Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 12:58

Песков: у Путина не запланирована встреча с Асадом

В официальном графике президента Владимира Путина не предусмотрена встреча со сложившим полномочия президентом Сирии Башаром Асадом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Текущее местонахождение господина Асада он комментировать отказался.

Башар Асад

Башар Асад

Фото: пресс-служба президента РФ

Башар Асад

Фото: пресс-служба президента РФ

Накануне, 8 декабря, ТАСС со ссылкой на источник в Кремле сообщил, что Башар Асад вместе с членами семьи прибыл в Москву. Дмитрий Песков подтвердил, что решение о предоставлении убежища господину Асаду принял Владимир Путин. Также у господина Пескова уточнили, планирует ли Владимир Путин встретиться с Башаром Асадом. «В официальном графике президента такой встречи нет»,— сказал пресс-секретарь.

В ходе пресс-колла представителя Кремля спросили, когда последний раз российский президент виделся с Башаром Асадом. На этот вопрос Дмитрий Песков отвечать отказался. Последняя публичная встреча президента России и господина Асада прошла в июле 2024 года. Тогда ходе встречи в Кремле Владимир Путин предупредил Башара Асада об обострении ситуации на Ближнем Востоке.

Накануне, 8 декабря, антиправительственные войска вошли сирийскую столицу Дамаск и объявили о свержении режима Башара Асада. Он сложил полномочия и покинул страну. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил о переговорах с исламистами и намерении организовать мирную передачу власти. Коалиция оппозиционных сил Сирии сообщила, что работает над тем, чтобы в стране немедленно начался переходный период.

Подробнее о свержении Асада — в материале «Ъ» «Сирия вышла шоком».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...