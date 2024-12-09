Паре закладчиков из Сочи грозит до 20 лет тюрьмы

В Сочи задержали 35-летнюю местную жительницу и ее 34-летнего сожителя, у которых правоохранительные органы изъяли свертки с МДМА. Об этом сообщает пресс-служба УВД курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

В Сочи полицейские задержали пару сожителей, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. У 35-летней женщины и ее 34-летнего партнера, прибывшего из Челябинской области, правоохранительные органы обнаружили 30 свертков с наркотическим веществом МДМА общей массой около 39 граммов. Также правоохранительные органы выявили 19 ранее оборудованных тайников.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств). Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте правоохранительные органы задержали 47-летнюю приезжую, подозреваемую в распространении наркотиков. При себе у туристки обнаружили 30 свертков N-метилэфедрона.

Мария Удовик