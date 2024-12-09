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Израильская компания продала ТРК «Вернисаж» в Ярославле

Израильская компания Mirland Development продала торгово-развлекательный комплекс «Вернисаж» в Ярославле. Об этом сообщает «Ъ».

Фото: yarvernisage.ru

Фото: yarvernisage.ru

Как отмечает «Ъ», ярославский комплекс оставался последним активом Mirland Development в России. «Вернисаж» находится на балансе ООО «Глобал 1», ранее компанию контролировала кипрская Inverton Enterprises Limited, связанная с Mirland Development. Однако теперь бенефициаром «Глобал 1» значится петербургское ООО «Глобал менеджмент ассетс», гендиректором и учредителем которого является Руслан Ровный.

Стоимость объекта могла достигнуть 5 млрд руб. Но, как отмечают эксперты, цена могла быть и ниже из-за меньшей популярности торгового комплекса в Ярославле и составить 1,5-2 млрд руб. Новый собственник также может завершить судебное разбирательство «Глобал 1» с кипрской Windeatts Limited на 2,5 млрд руб.

Алла Чижова

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