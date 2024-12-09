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В Тюмени в 2025 году построят завод газоблоков и утеплителей

Компания «Строительный двор» планирует построить в Тюмени газобетонный завод к 2025 году, пишет «РБК-Тюмень» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Строительство завода уже начали на Старотобольском тракте, запустить его планируют в 2025 году. Его мощность составит 300 кубометров в сутки. Объем инвестиций пока не раскрывается.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что строительство домостроительного комбината (ДСК) завершится в Тюмени к 2026 году. Мощность производства должна составить около 200 тыс. кв. м жилья в год. Планируется создать не только завод, но и частный технопарк, производство мафов и утеплителей.

Анна Капустина

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