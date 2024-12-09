Погибли начальник и матрос тутаевской спасательной станции

Начальник водно-спасательной станции Тутаевского района Денис Печаев и матрос станции Тимур Суриков погибли. Об этом сообщила глава района Ольга Низова.

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«Ъ-Ярославль» сообщал, что тела двух мужчин были обнаружены в машинном отделении судна «Чайка», которое занималось буксировкой катера по Волге в Ярославской области в сторону Костромы. Как стало известно «Ъ-Ярославль», буксировкой занимались сотрудники спасательной станции.

«Соболезнуем родным и близким покойных в связи с невосполнимой утратой. Светлая память»,— написала госпожа Низова.

По факту гибели людей 8 декабря возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Алла Чижова