Двое мужчин погибли при буксировке судна под Ярославлем

Тела двух мужчин обнаружены в машинном отделении судна «Чайка», которое занималось буксировкой катера по Волге в Ярославской области в сторону Костромы. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суда, на которых произошло ЧП

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Суда, на которых произошло ЧП

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

8 декабря по факту гибели мужчин следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Как сообщает портал Yarnews, по предварительной версии, матросы отравились угарным газом при обогреве корабля. Ярославская транспортная прокуратура поставила ход расследования под свой контроль.

По данным прокуратуры, «Чайка» является маломерным судном. «Ъ-Ярославль» сообщал, что навигация маломерных судов в Ярославской области завершилась 25 ноября.

Антон Голицын