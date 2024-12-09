Экзотическое карамельное дерево зацвело в Сочи

В дендропарке «Южные культуры» в Сочи зацвело экзотическое карамельное дерево (химонантус ранний). Жители и гости курорта могут увидеть его цветение в парке, сообщает пресс-служба дендропарка Кавказского заповедника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба дендропарка Кавказского заповедника Фото: пресс-служба дендропарка Кавказского заповедника

Химонантус ранний, известный также как «ледяной цветок», растет в провинциях Хубей, Сычуань и Чжэцзян Китая, а также в Иране. В Иране растение используют в парфюмерии и косметике.

Химонантус выдерживает температуры до -18 градусов. Цветки этого растения могут покрыться льдом, но не погибают.

«Ъ-Сочи» писал, что в этом году на курорте в два раза выросла стоимость киви, выращенного на курорте. Его стоимость сейчас достигает 300 руб. за кг.

Мария Удовик