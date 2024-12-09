Сочи вошел в топ направлений с высокими ценами на новогоднюю аренду жилья

Сочи попал в рейтинг направлений с высокой стоимостью посуточной аренды жилья на новогодние праздники. Средние цены на посуточную аренду жилья в России на новогодние праздники выросли на 10% и составили 6,5 тыс. руб. в день, сообщает ТАСС со ссылкой на сервис онлайн-бронирования «Суточно.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

По информации руководителя отдела аналитики сервиса Айрата Мусина, средняя стоимость аренды в Сочи на новогодние праздники составляет 6,1 тыс. руб. за сутки. Лидером по самым высоким ценам остается горнолыжный курорт Шерегеше, где средняя стоимость аренды достигает 14,5 тыс. руб. за сутки.

Среди городов с наиболее доступными ценами выделяются Дербент (3,1 тыс. руб.), Уфа (3,3 тыс. руб.) и Иркутск (3,3 тыс. руб.). В топ-10 направлений с низкой стоимость посуточной аренды жилья также вошли Киров, Чебоксары и Ессентуки.

Туристы в среднем тратят около 24 тыс. руб. на аренду жилья, что на 17% больше по сравнению с прошлым годом. Наиболее востребованные даты для бронирований приходятся на конец декабря и начало января, при этом средняя продолжительность аренды составляет четыре дня.

«Ъ-Сочи» писал, что в горном кластере курорта первой открыла лыжный сезон Красная Поляна. В предстоящем зимнем сезоне курорт ожидает увеличения турпотока на 12–15%. Роза Хутор откроет сезон 9 декабря, а трассы для катания станут доступны в середине месяца.

Мария Удовик