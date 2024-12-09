ВСУ обстреляли восемь муниципалитетов Белгородской области за сутки

За минувшие сутки ВСУ обстреляли восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 20 БПЛА и 15 боеприпасов. Пострадавших нет. Повреждены два многоквартирных и два частных дома, три автомобиля, коммерческие объекты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Над Белгородом отражена атака воздушных целей. Без последствий.

В Белгородском районе под удар ВСУ с помощью девяти БПЛА попали поселок Разумное, села Беловское, Никольское, Отрадное, Репное, Таврово, Ястребово. Повреждены два жилых дома, надворная постройка, автомобиль, а также забор коммерческого объекта.

Над Валуйским районом, Прохоровским районом и Старооскольским округом система ПВО сбила по одному беспилотнику. Обошлось без последствий.

Над Вейделевским районом система ПВО уничтожила три дрона. Пострадавших и разрушений не установлено.

В Грайворонском округе поселок Горьковский и село Сподарюшино обстреляли с помощью восьми артснарядов. Последствий не зафиксировано.

В Шебекинском округе под удар ВСУ попали город Шебекино, села Муром, Новая Таволжанка, Терезовка. Их атаковали с помощью семи боеприпасов и пяти беспилотников. Повреждены два многоквартирных дома, коммерческий объект и два автомобиля.

Сутками ранее ВСУ атаковали девять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 28 боеприпасов и 38 беспилотников. Зафиксированы разрушения в семи жилых помещениях, одном автомобиле, повреждена линия электропередачи.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева