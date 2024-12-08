ВСУ атаковали девять белгородских муниципалитетов за сутки

За прошедшие сутки ВСУ ударили по девяти муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 28 различных боеприпасов и 38 беспилотников. Зафиксированы разрушения в семи жилых помещениях, одном автомобиле, повреждена линия электропередачи. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков у себя в Telegram-канале.

Над Белгородом система ПВО сбила беспилотник самолетного типа. В результате поврежден один автомобиль.

В Белгородском районе атаковали села Беловское, Ближняя Игуменка, Красное, Мясоедово, Никольское, Отрадное, Таврово, Щетиновка и Ястребово с помощью четырех боеприпасов и 11 беспилотников, десять из которых были сбиты системой ПВО. Повреждены три частных домовладения.

Над Валуйским округом сбили два БПЛА самолетного типа.

В Волоконовском районе по хутору Старый выпустили артиллерийский снаряд.

В Грайворонском округе по селам Глотово, Мокрая Орловка, Пороз и Сподарюшино выпустили 11 боеприпасов, а также атаковали одним беспилотником, сбитый ПВО.

Над Корочанским районом сбили один беспилотник.

Над Прохоровским районом ПВО уничтожила два БПЛА самолетного типа.

Над Чернянским районом сбили один беспилотник самолетного типа.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Кошлаково, Ржевка и Терезовка выпустили 12 боеприпасов, а также атаковали десятью беспилотниками, четыре из которых удалось сбить или подавить системой РЭБ. Повреждены три частных дома, один МКД и линия электропередачи.

Егор Якимов