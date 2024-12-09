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В Татарстане молочный завод «Юнимилк» сменил владельца

Татарстанский молочный завод «Юнимилк», бывший «Вамин Татарстан», сменил своего владельца.

В Татарстане молочный завод «Юнимилк» сменил владельца

В Татарстане молочный завод «Юнимилк» сменил владельца

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Татарстане молочный завод «Юнимилк» сменил владельца

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным портала Rusprofile, с 6 декабря 2024 года новым учредителем стал Руслан Алисултанов. По информации открытых источников, господин Алисултанов ранее занимал должность заместителя министра сельского хозяйства Чечни. Он также является председателем совета директоров Health&Nutrition (бывший российский Danone).

Молочным заводом «Юнимилк» владел Минтимер Мингазов, сын бывшего владельца молочной компании Вагиза Мингазова.

По данным сервиса Rusprofile, по итогам 2023 года оборот «Health&Nutrition» составил 117 млрд руб.

В конце ноября стало известно, что «Вамин Татарстан» сменил название на «Юнимилк».

Диана Соловьёва

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