В Татарстане молочный завод «Юнимилк» сменил владельца
Татарстанский молочный завод «Юнимилк», бывший «Вамин Татарстан», сменил своего владельца.
В Татарстане молочный завод «Юнимилк» сменил владельца
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
По данным портала Rusprofile, с 6 декабря 2024 года новым учредителем стал Руслан Алисултанов. По информации открытых источников, господин Алисултанов ранее занимал должность заместителя министра сельского хозяйства Чечни. Он также является председателем совета директоров Health&Nutrition (бывший российский Danone).
Молочным заводом «Юнимилк» владел Минтимер Мингазов, сын бывшего владельца молочной компании Вагиза Мингазова.
По данным сервиса Rusprofile, по итогам 2023 года оборот «Health&Nutrition» составил 117 млрд руб.
В конце ноября стало известно, что «Вамин Татарстан» сменил название на «Юнимилк».