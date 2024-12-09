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Коммерсантъ FM
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Постпред РФ в Вене прокомментировал прибытие в Москву Башара Асада с семьей

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал прибытие в Москву ушедшего в отставку президента Сирии Башара Асада вместе с семьей и заявил, что Россия не предает оказавшихся в сложной ситуации друзей.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Вчера, 8 декабря, источник в Кремле сообщил, что господин Асад с членами своей семьи прибыл в российскую столицу, ему и его родным по соображениям гуманитарного характера было предоставлено убежище.

«Россия не предает друзей в трудных ситуациях. В этом разница между Россией и США»,— написал дипломат в Telegram-канале.

8 декабря сирийскую столицу Дамаск заняли антиправительственные войска. Башар Асад сложил с себя полномочия и покинул страну. Сейчас он в России, где ему предоставили убежище. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил о переговорах с исламистами и намерении организовать мирную передачу власти. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи высказывал мнение, что на фоне смены власти в Сирии и перехода контроля над страной к вооруженной оппозиции в республике может начаться гражданская война.

Подробнее о ситуации в арабской республике — в материале «Ъ» «Сирия вышла шоком».

Фотогалерея

Дамаск под контролем исламистов

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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