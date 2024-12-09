Постпред РФ в Вене прокомментировал прибытие в Москву Башара Асада с семьей

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал прибытие в Москву ушедшего в отставку президента Сирии Башара Асада вместе с семьей и заявил, что Россия не предает оказавшихся в сложной ситуации друзей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Вчера, 8 декабря, источник в Кремле сообщил, что господин Асад с членами своей семьи прибыл в российскую столицу, ему и его родным по соображениям гуманитарного характера было предоставлено убежище.

«Россия не предает друзей в трудных ситуациях. В этом разница между Россией и США»,— написал дипломат в Telegram-канале.

8 декабря сирийскую столицу Дамаск заняли антиправительственные войска. Башар Асад сложил с себя полномочия и покинул страну. Сейчас он в России, где ему предоставили убежище. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил о переговорах с исламистами и намерении организовать мирную передачу власти. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи высказывал мнение, что на фоне смены власти в Сирии и перехода контроля над страной к вооруженной оппозиции в республике может начаться гражданская война.

Подробнее о ситуации в арабской республике — в материале «Ъ» «Сирия вышла шоком».