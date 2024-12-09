Украина раскрыла условия для получения $20 млрд за счет замороженных активов РФ

Кабинет министров Украины утвердил условия соглашения с предполагаемыми обязательствами, в соответствии с которым Федеральный финансовый банк (FFB) предоставит Киеву заем в размере до $20 млрд сроком на 40 лет. Подобное финансирование стало возможным благодаря инициативе «Группы семи», предполагающей выделение Украине $50 млрд из доходов от замороженных российских активов.

Деньги предоставят посредством перевода в Фонд финансового посредничества, образованный Всемирным банком 10 октября в целях оказания помощи Украине за счет «привлеченных ресурсов для ее укрепления».

Из постановления украинского правительства следует, что соглашение оформлено путем заключения договора покупки сертификата (Certificate Purchase Agreement) между Украиной как заемщиком, FFB и Агентством США по международному развитию (USAID). Кроме того, ожидается подписание договора гарантии и погашения займа между Украиной и USAID, а украинский Минфин выпустит сертификат задолженности в пользу FFB, который будет обеспечен гарантией американского агентства.

Процентная ставка по заемной сумме составит 1,3% годовых, к ней будет добавляться средняя ставка по годовым облигациям, выпущенным Казначейством США. Выплата процентов и погашение займа будут покрываться за счет доходов от замороженных активов России.

В июне страны G7 объявили, что до конца текущего года выделят Украине кредит на $50 млрд за счет прибыли от замороженных средств российских юридических лиц. Ожидается, что средства украинская сторона получит двумя траншами до конца 2025 года. Погасить кредит планируется в течение 45 лет. На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страны «Группы семи» согласовывают последние детали в вопросе о передаче Украине $50 млрд кредитных средств, которые будут погашаться за счет прибыли от операций с замороженными российскими средствами.

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