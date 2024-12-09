Tоп-20 крупнейших железнодорожных операторов РФ за девять месяцев 2024 года

Место в целом По количеству вагонов 9 мес. 2024 года 2023 год по перевозкам по грузообороту в собственности в управлении ПГК 1 1 1 2 3 2 ФГК 2 2 3 4 1 1 «Деметра-Холдинг» 3 3 8 8 2 3 НТК 4 5 2 1 6 4 Globaltrans 5 6 5 7 5 6 «Модум-Транс» 6 8 4 3 12 5 «Трансойл» 7 7 7 5 7 7 «Атлант» 8 10 9 10 4 8 «Нефтетранссервис» 9 4 6 6 8 9 «Уголь-Транс» 10 9 11 9 11 12 «Трансконтейнер» 11 11 13 11 9 10 «Газпромтранс» 12 14 15 14 14 11 RailGo 13 12 14 16 10 14 «Новотранс» 14 13 12 12 13 13 «Первый промышленный оператор» 15 15 10 18 15 15 «ЛУКОЙЛ-Транс» 16 16 16 21 — 16 «Транспортные технологии» 17 17 20 19 25 17 FESCO 18 20 22 13 17 19 «Евросиб СПб» 19 18 25 24 19 22 ТГК 20 19 27 25 18 24