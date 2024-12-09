Газета «Коммерсантъ» 09.12.2024, 00:59 Tоп-20 крупнейших железнодорожных операторов РФ за девять месяцев 2024 года Выйти из полноэкранного режима Место в целом По количеству вагонов 9 мес. 2024 года 2023 год по перевозкам по грузообороту в собственности в управлении ПГК 1 1 1 2 3 2 ФГК 2 2 3 4 1 1 «Деметра-Холдинг» 3 3 8 8 2 3 НТК 4 5 2 1 6 4 Globaltrans 5 6 5 7 5 6 «Модум-Транс» 6 8 4 3 12 5 «Трансойл» 7 7 7 5 7 7 «Атлант» 8 10 9 10 4 8 «Нефтетранссервис» 9 4 6 6 8 9 «Уголь-Транс» 10 9 11 9 11 12 «Трансконтейнер» 11 11 13 11 9 10 «Газпромтранс» 12 14 15 14 14 11 RailGo 13 12 14 16 10 14 «Новотранс» 14 13 12 12 13 13 «Первый промышленный оператор» 15 15 10 18 15 15 «ЛУКОЙЛ-Транс» 16 16 16 21 — 16 «Транспортные технологии» 17 17 20 19 25 17 FESCO 18 20 22 13 17 19 «Евросиб СПб» 19 18 25 24 19 22 ТГК 20 19 27 25 18 24 Открыть в новом окне Источник: Infoline Rail Russia Top.