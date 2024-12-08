Наставник «Локомотива» прокомментировал поражение от ЦСКА

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Игорь Никитин назвал матч, в котором железнодорожники проиграли ЦСКА, «плохим». Об этом он сказал в ходе послематчевой пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что игра в Ярославле завершилась счетом 2:1 в пользу московского ЦСКА. Причем в прошлую встречу этого сезона железнодорожники также уступили армейцам.

«Плохой матч. У нас две игры: и та, и сегодня — без страсти. На мастерстве такую команду можно победить, но нужно, чтобы сильно повезло. А мы сегодня везения не заслуживали, поэтому и проиграли. Почему за 30 секунд до конца взяли тайм-аут? 0:2 было лучше, чем 0:3. Так почувствовал»,— прокомментировал Игорь Никитин.

Следующая игра «Локомотива» состоится только 17 декабря, в Санкт-Петербурге ярославцы встретятся со СКА. В перерыв ярославцы отправятся на сборы. «Локомотив» занимает первое место в Западной конференции и общей таблице КХЛ. Ярославцы выиграли в 28 матчах и проиграли — в восьми. На счету команды 58 очков.

Алла Чижова