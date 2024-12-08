«Локомотив» уступил ЦСКА в Ярославле

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» проиграл московскому ЦСКА со счетом 1:2. Игра проходила в Ярославле и была второй встречей команд в сезоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов Фото: Андрей Иванов

В первом и втором периоде команды забили по шайбе, но обе были отменены из-за помехи вратарю. Однако счет во второй двадцатиминутке все-таки был открыт: забил нападающий ЦСКА Виталий Абрамов. Уже в третьем периоде Абрамов забросил вторую шайбу, оформив дубль. За 6 секунд до конца основного времени забить смог нападающий «Локомотива» Байрон Фрейз.

Железнодорожники уже во второй раз уступают армейцам в этом сезоне, прошлая игра завершилась счетом 2:0. Следующий матч «Локомотива» состоится только 17 декабря, в Санкт-Петербурге ярославцы встретятся со СКА.

Алла Чижова