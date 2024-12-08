МИД Турции назвал причины свержения Башара Асада

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что правительству экс-президента Сирии Башара Асада следовало бы использовать паузу в боевых действиях для «примирения» с сирийским народом. По его словам, свержение правительства господина Асада — процесс длившийся больше десятка лет. Сирия, добавил министр, пребывала в «состоянии смятения» на протяжении последних 13 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хакан Фидан

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters Хакан Фидан

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

«Мы проснулись и увидели новую Сирию. Режим рухнул. И контроль над страной переходит из рук в руки. Это не произошло в одночасье»,— сказал турецкий министр во время пресс-конференции на Дохийском форуме (цитата по «Аль-Джазире»). Господин Фидан напомнил, что в 2016 году война в Сирии оказалась заморожена благодаря посредничеству Турции и России. Однако, пояснил он, сирийские власти не воспользовались этой паузой для урегулирования конфликта.

Cегодня, 8 декабря, антиправительственные войска вошли в Дамаск и объявили о свержении режима президента Башара Асада. Премьер Сирии Мухаммед Гази Аль-Джаляли заявил о переговорах с исламистами и намерении организовать мирную передачу власти. МИД России сообщил, что Башар Асад ушел в отставку и покинул страну.

Исламисты объявили награду $10 млн за информацию, которая поможет в задержании господина Асада. Некоторое время о местонахождении бывшего сирийского лидера не было известно. Источники Reuters допускали его гибель в авиакатастрофе. Однако позднее источник ТАСС в Кремле сообщил что господину Асаду предоставили убежище в России, он прибыл с семьей в Москву.

О том, что сейчас происходит в Сирии,— в онлайн-трансляции «Ъ».