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Коммерсантъ FM
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МИД Турции назвал причины свержения Башара Асада

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что правительству экс-президента Сирии Башара Асада следовало бы использовать паузу в боевых действиях для «примирения» с сирийским народом. По его словам, свержение правительства господина Асада — процесс длившийся больше десятка лет. Сирия, добавил министр, пребывала в «состоянии смятения» на протяжении последних 13 лет.

Хакан Фидан

Хакан Фидан

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Хакан Фидан

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

«Мы проснулись и увидели новую Сирию. Режим рухнул. И контроль над страной переходит из рук в руки. Это не произошло в одночасье»,— сказал турецкий министр во время пресс-конференции на Дохийском форуме (цитата по «Аль-Джазире»). Господин Фидан напомнил, что в 2016 году война в Сирии оказалась заморожена благодаря посредничеству Турции и России. Однако, пояснил он, сирийские власти не воспользовались этой паузой для урегулирования конфликта.

Cегодня, 8 декабря, антиправительственные войска вошли в Дамаск и объявили о свержении режима президента Башара Асада. Премьер Сирии Мухаммед Гази Аль-Джаляли заявил о переговорах с исламистами и намерении организовать мирную передачу власти. МИД России сообщил, что Башар Асад ушел в отставку и покинул страну.

Исламисты объявили награду $10 млн за информацию, которая поможет в задержании господина Асада. Некоторое время о местонахождении бывшего сирийского лидера не было известно. Источники Reuters допускали его гибель в авиакатастрофе. Однако позднее источник ТАСС в Кремле сообщил что господину Асаду предоставили убежище в России, он прибыл с семьей в Москву.

О том, что сейчас происходит в Сирии,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Фотогалерея

Дамаск под контролем исламистов

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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