Главные новости за неделю 1 — 8 декабря. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Суд в Петербурге приостановил производство по уголовному делу в отношении экс-главы администрации Василеостровского района Эдуарда Ильина. Это связано с решением фигуранта отправиться на СВО. Согласно версии следствия, мужчина, пребывая в должности главы района, получал взятки от представителей частного охранного предприятия. Общая сумма таких «поступлений» составила по меньшей мере 5,6 млн рублей.

Министерство иностранных дел объявило о закрытии Генконсульства Польши в Петербурге с 10 января 2025 года. До указанной даты три дипломатических сотрудника, объявленные персонами нон грата, должны покинуть дом 12 на 5-й Советской улице и территорию России. В МИД подчеркнули, что руководствовались принципом взаимности, так как 30 ноября польские власти закрыли Генкосульство РФ в Познани.

После решения МИД РФ закрыть в Санкт-Петербурге Генеральное консульство Польши стало известно, что свою деятельность с 2025 года прекратит Генконсульство Словацкой Республики. В течение осени там постепенно сокращался перечень предоставляемых услуг гражданам государства. Теперь получить визу, вид на жительству или проверить подписи, переводы и заверить фотокопии и копии документов россияне смогут лишь в консульском отделе посольства Словакии в Москве.

Суд отправил под стражу генерального директора ООО «Ленбытхим» Дениса Михайлова, которого подозревают в крупном мошенничестве с гособоронзаказом. Бизнесмена задержали еще 12 сентября, а на следующий день отправили под домашний арест. Следствие считает, что предприниматель завысил цены на сырье и материалы в рамках контракта с АО «Военторг» на сумму 115 млн рублей. Предположительно, Михайлову достались 50 млн рублей.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга признал незаконной сделку купли-продажи между Лидией Невзоровой и ее матерью Натальей Колесниковой. Договор касался передачи участка с домом в поселке Лисий Нос. В объединенной пресс-службе городских судов сообщили, что инстанция применила последствия недействительности сделки и прекратила право собственности тещи Александра Невзорова (включен в реестр иноагентов) на недвижимость.

Михаила Шамина из Seven Suns Development задержали в Петербурге по делу об обмане дольщиков ЖК «Светлый мир» и «Сказочный лес». Мужчина числился в федеральном розыске. Следствие предполагает, что 2018 году фигуранты дела, включая Шамина, купили участок в Москве для строительства двух жилых комплексов. С дольщиками подписали более 2,4 тыс. договоров, общая сумма контрактов составляла примерно 7,7 млрд рублей. В итоге ЖК стали долгостроями. Предположительно, злоумышленники вывели полученные деньги на счета подконтрольных организации за рубежом, а также покупали на них машины и недвижимость.

Петербургский футбольный клуб «Зенит» проиграл тольяттинскому «Акрону» в заключительном матче 2024 года. Встреча закончилась со счетом 1:2. Решающий мяч в противостоянии забил экс-нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба. Это второй подряд проигрыш клуба с берегов Невы на финише сезона: до этого они уступили дома «Крыльям Советов» (2:3).

Президент России Владимир Путин наградил генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля. В тексте указа говорится, что господин Пиотровский внес большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Он занимает пост директора Эрмитажа с 1992 года.

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении бывшего компаньона врача-психотерапевта и телеведущего Андрея Курпатова — Алексея Иевского, которого признали виновным по двум эпизодам по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), и п. б ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Суд назначил фигуранту наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в ИК общего режима. Гражданский иск судом удовлетворен в полном объеме на сумму 78 млн рублей.

Продуктовая сеть «Лента» сообщила о приобретении петербургской сети магазинов косметики и товаров для ухода «Улыбка радуги». По данным «Ъ», компания стала собственником 100% акций АО «Торговый дом "Эра"», которое владеет торговыми точками «Улыбки радуги». Представители ритейлера уточняют, что это вторая крупнейшая в России сеть формата дрогери.

Певицу Азизу Мухамедову (Азиза) допросили по делу об убийстве певца Игоря Талькова в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга. Артистка заявила, что конфликта можно было избежать, если бы все участники конфликта вели себя спокойнее. Исполнительница приняла участие в заседании как свидетель.По ее словам, случившееся — оплошность. По ее мнению, ребятам не нужно было подстрекать друг друга и создавать ажиотаж из-за порядка выступлений.

Вечером 1 декабря под окнами многоэтажного дома на Заречной улице в поселке Парголово нашли тело 27-летнего YouTube-блогера Дмитрия Костенкова, известного под псевдонимом Amoral. О смерти молодого человека сообщил источник «Известий». В свою очередь городское управление СКР начало доследственную проверку по факту случившегося. По предварительным данным, молодой человек выпал из окна 25 этажа.

«КСП Капитал» приобрела люксовую гостиницу Four Seasons Lion Palace на Вознесенском проспекте, 1, в Санкт-Петербурге. Интересы этой компании представляет АО «Отель менеджмент», которая в конце ноября стала владельцем управляющего отелем «Тристар Инвестмент Холдингс», рассказал «Ъ» представитель «КСП Капитал».

Датская пивоваренная компания Carlsberg Group до конца года продаст свои активы в России частным инвесторам, сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники, знакомые с ходом переговоров. Сделка согласована комиссией правительства по иностранным инвестициям. Одним из инвесторов, по словам собеседников издания, является президент «Балтики» Таймураз Боллоев.