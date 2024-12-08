Прокуратура начала проверку травмирования двух рабочих в Березовском

Прокуратура Свердловской области начала проверку соблюдения трудового законодательства в связи с травмированием двух рабочих в Березовском, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Рабочие трудились в ООО «Березовский завод емкостей». Вчера, 7 декабря, они обезжиривали цистерну перед покраской, находясь в ней, когда возник взрыв паров растворителя, и двое мужчин получили ожоги. Их доставили в реанимацию ГАУЗ СО «Березовская ЦГБ».

Прокуратура даст оценку случившемуся и проверит, кто был ответственным за соблюдение техники безопасности. В случае необходимости примут меры прокурорского реагирования.

Ранее проверку инцидента начал Следственный комитет в Свердловской области. По информации ведомства, на 30-летнем и 40-летнем мужчинах загорелась одежда, пожар потушили другие рабочие.

Анна Капустина