В Березовском два рабочих пострадали из-за возгорания в цистерне

В Березовском (Свердловская область) вчера, 7 декабря, двое рабочих пострадали, когда проводили обезжиривание цистерны для дальнейшей покраски, сообщили в пресс-службе СУ СК региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пострадавшие получили обширные ожоги. Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых, 30-летний и 40-летний мужчина находились внутри металлической емкости, где произошел хлопок. На рабочих загорелась одежда, они выбрались из цистерны, пожар потушили другие работники. «Пострадавшие госпитализированы в больницу, за их жизнь борются врачи. Более подробные и точные обстоятельства инцидента выясняются»,— сказал полковник Горелых.

СУ СК организовал проверку на предмет наличия признаков ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли фрагменты одежды, опросили свидетелей. Выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавших, СК затребует необходимые документы.

Анна Капустина