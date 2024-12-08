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В Нижневартовске два человека погибли в ДТП с автобусом

В Нижневартовске два человека погибли в аварии с тремя автомобилями, сообщили в Госавтоинспекции Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югры).

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Фото: Госавтоинспекция Югры

Фото: Госавтоинспекция Югры

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Фото: Госавтоинспекция Югры

Фото: Госавтоинспекция Югры

ДТП произошло на ул. Интернациональной вчера, 7 декабря, в 20:55. Столкнулись автомобили Nissan, ВАЗ и ПАЗ. Погибли водитель и пассажир Nissan, еще один пассажир госпитализирован. ГИБДД проводит проверку, чтобы выяснить все обстоятельства.

Ранее на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск грузовик с поднятым кузовом повредил балку строящегося путепровода. На участке дороги введено реверсивное движение.

Анна Капустина

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