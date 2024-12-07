На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск ограничили движение из-за аварии с грузовиком
На 227 км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск организовано реверсивное движение, сообщили в пресс-службе тюменской Госавтоинспекции. Грузовик с поднятым кузовом повредил путепровод и перекрыл движение.
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Предварительно грузовой самосвал Howo наехал на опору строящегося путепровода и повредил ее поднятым кузовом. 28-летний водитель был госпитализирован с травмами.
Объехать участок можно по автодороге Тобольск — Вагай. Дорожные службы ведут работу по восстановлению нормального движения. На подъезде к опасному участку инспекторы ДПС разъясняют пути проезда.