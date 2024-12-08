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Над территорией Ростовской области сбили семь БПЛА: разбиты стекла магазинов

В ночь на 8 декабря в Ростовской области средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) было уничтожено и подавлено шесть беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Два беспилотника уничтожены в районе Новошахтинска. Из-за падения одного из них выбило стекла в магазинах. «По первой информации, пострадавших нет, следы возгорания отсутствуют. Силы и средства ПВО продолжают отражать воздушную атаку»,— пишет господин Слюсарь.

По информации Минобороны РФ, беспилотников самолетного типа в небе над Ростовской областью этой ночью было семь. Все они сбиты. Всего этой ночью средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 46 украинских БПЛА. Так, 17 объектов сбили над территорией Белгородской области, 12 — над территорией Курской области, шесть — над территорией Воронежской области, семь — над территорией Ростовской области и четыре – над территорией Астраханской области.

Напомним, утром 3 декабря обломки сбитого силами ПВО беспилотника упали на территорию детского сада в Старой Станице. БПЛА летел над населенным пунктом на сверхмалой высоте. В результате никто из детей и родителей не пострадал, разрушений не последовало.

Утром 4 декабря в районе Таганрога силы ПВО уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов.

Дмитрий Михеенко

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