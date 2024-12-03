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Обломки сбитого БПЛА упали на территорию детсада в Ростовской области

Утром, 3 декабря, силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотника над Ростовской областью. Как сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале, обломки БПЛА упали на территорию детского сада в Старой Станице.

По словам господина Слюсаря, беспилотник летел над населенным пунктом на сверхмалой высоте. В результате никто из детей и родителей не пострадал, также нет разрушений.

В Минобороны РФ об инциденте пока не сообщалось.

Анастасия Казуков

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