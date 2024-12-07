В Чебоксарах рабочий погиб на стройке после падения в шахту лифта

Прокуратура Чувашии проводит проверку по факту гибели 23-летнего рабочего на стройке в Чебоксарах. Мужчина упал в неогороженную шахту лифта и получил травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 6 декабря около 20:30 в строящемся жилом доме на улице Карла Маркса, после выполнения работ по утеплению пола между 11 и 12 этажами. Предварительно установлено, что погибший работник был нанят индивидуальным предпринимателем, который выполнял работы по договору подряда с заказчиком. Работник не был официально оформлен, не прошел необходимые инструктажи по технике безопасности. Кроме того, на объекте отсутствовали защитные ограждения у шахты лифта.

По данным ведомства, одной из возможных причин трагедии могло стать то, что работник и его напарник употребляли спиртные напитки на рабочем месте.

Прокурор Ленинского района Виктор Иванов побывал на месте происшествия. К проверке привлечена Государственная инспекция труда, которая оценит соблюдение норм охраны труда. Процессуальная проверка взята на контроль прокуратурой.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах при несчастном случае на производстве погиб рабочий.

Анар Зейналов