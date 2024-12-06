В Набережных Челнах при несчастном случае на производстве погиб рабочий

В Набережных Челнах на произошел смертельный несчастный случай на производстве, в результате которого погиб 24-летний работник. Прокуратура города начала проверку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел около 10:30 на улице Профильной. По предварительной информации, 24-летнего работника ООО «Домкор Индустрия» прижало к колонне бетонно-смесительного цеха кюбелем. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Прокуратура города организовала проверку для оценки действий работодателя и соблюдения требований охраны труда. В случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Анар Зейналов