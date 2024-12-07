МЧС предупредило, что снегопад в Москве продлится до утра 8 декабря

Снегопад, который начнется в Москве с 16 часов 7 декабря, продлится до 10 часов 8 декабря, сообщили в столичном МЧС. В связи с этим на дорогах ожидается гололедица, в столице и Подмосковье введен желтый уровень погодной опасности.

В ведомстве рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра. Водителей призвали быть внимательными при управлении автомобилями и парковаться в безопасных местах.

По данным Гидрометцентра, осадки в Москве продлятся вплоть до 11 декабря. С 9 декабря прогнозируется небольшой, местами умеренный снег. Средняя температура днем составит –2°С.

3 декабря научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что зимой в России будут чаще встречаться оттепели, а не сильные морозы. 29 ноября господин Вильфанд говорил, что температура в декабре на большей части РФ будет выше нормы.