В Орловской области будут платить по 100 тыс. руб. беременным студенткам

Правительство Орловской области будет единовременно выплачивать по 100 тыс. руб. студенткам, встающим на учет по беременности. Соответствующие меры начнут действовать с 1 января 2025 года, говорится в сообщении департамента социальной защиты региона.

На выплаты смогут претендовать студентки очной формы обучения, проживающие на территории региона. Для получения выплат девушки должны будут обращаться в органы соцзащиты по месту жительства. В департаменте заявили, что выплаты направлены на улучшение демографической ситуации в Орловской области, поддержку рождаемости и обеспечение «достойного качества жизни семей региона».

Ранее аналогичные меры поддержки ввели власти Хабаровского края. В ноябре депутаты региона поддержали предложение о выплатах студенткам очной формы обучения, которые стали мамами. В июле законодательное собрание Карелии приняло законопроект о единовременных выплатах для студенток, родивших ребенка до 25 лет. 6 декабря Минобрнауки поддержало предложение выплачивать пособие беременным студенткам.

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