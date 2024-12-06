Минобрнауки поддержало инициативу выплачивать пособие беременным студенткам

Министерство науки и высшего образования поддержало предложение о выплате пособия беременным студенткам колледжей и вузов на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного в регионе их обучения. Это следует из официального ответа ведомства на письмо первого замглавы комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой («Справедливая Россия — За правду»). С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составит 22 440 руб. в месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В официальном документе Минобрнауки, с которым ознакомилось ТАСС, отметили целесообразность внесения изменений в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и установить размер пособия по беременности и родам для студенток, обучающихся по очной форме в вузах, научных и профессиональных образовательных организациях, а также учреждениях дополнительного профобразования.

В начале ноября сенатор Ольга Епифанова рассказала, что максимальный размер пособия по беременности и родам составит в следующем году 794 тыс. руб. В случае осложнений при родах женщина получит 885 тыс. руб., а при многоплодной беременности полагается выплата в размере 1,1 млн руб. В этом случае россиянки также могут рассчитывать на отпуск сроком до 194 дней.

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