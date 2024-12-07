В Металлургическом районе Челябинска 20 домов остались без воды

В Челябинске произошла очередная авария на водоводе. В 20 многоквартирных домах в Металлургическом районе временно отключено водоснабжение, сообщается в официальном telegram-канале муниципального предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (МУП «ПОВВ»).

Коммунальная авария случилась утром 7 декабря в районе дома №47В на улице Шоссе Металлургов. Без воды остались жители 14 многоквартирных домов на Шоссе Металлургов. Также под отключение попали шесть домов на улицах Калмыкова и Черкасская. Бригада МУП «ПОВВ» устраняет повреждение.

Помимо этого, 7 декабря в Челябинске произошла авария на водоводе на улице Елькина в Советском районе. В результате был затоплен один из дворов, без воды остались два дома №82 и №80А. Жителям организован подвоз воды.