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В Екатеринбурге на Новокольцовском тракте сбили пешехода, он в тяжелом состоянии

На Новокольцовском тракте вечером 6 декабря сбили пешехода, сообщили в пресс-службе свердловской Госавтоинспекции. Мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Предварительно водитель автомобиля Ford Focus двигался по Новокольцовскому тракту со стороны аэропорта Кольцово. Он допустил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте и в темной одежде без световозвращающих элементов.

Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии, ему оказывают необходимую помощь. Его личность устанавливают сотрудники полиции. Освидетельствование 47-летнего водителя Ford Focus показало, что он трезв. По факту инцидента проводят проверку.

В Госавтоинспекции напомнили, что переходить дорогу следует в установленных местах, а в темное время суток следует иметь световозвращающие элементы на одежде.

Ранее в Екатеринбурге в суд передали дело самокатчика, который сбил 8-летнего мальчика, будучи пьяным. В результате ДТП мальчик получил перелом ноги, что оценивают как тяжкий вред здоровью.

Анна Капустина

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