В Каменске-Уральском задержали местного жителя за выращивание 46 кустов конопли

В Каменске-Уральском полиция задержала местного жителя, который подозревается в незаконном культивировании конопли и хранении запрещенных веществ, сообщили в пресс-службе МО МВД России «Каменск-Уральский». По их данным, во время обыска подвала его дома сотрудники полиции изъяли 190 грамм марихуаны и 46 кустов конопли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В отношении подозреваемого возбудили уголовные дела по ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры) и ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

«Злоумышленник организовал лабораторию для выращивания наркосодержащих растений в своем частном доме, расположенном в Красногорском районе. Для создания парника он использовал тепловые лампы, вентиляторы и удобрения. В помещении также была налажена система орошения и терморегуляции»,— рассказал начальник полиции города Григорий Пушкарев.

Напомним, ранее екатеринбуржца отправили на 15 лет в колонию за производство наркотиков. В 2022 году у него изъяли 600 грамм мефедрона и более 8 кг прекурсоров.

Ксения Тарских