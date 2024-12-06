Екатеринбуржца отправили на 15 лет в колонию за производство наркотиков

Свердловский областной суд назначил наказание в виде 15 лет и трех месяцев в колонии строгого режима жителю Екатеринбурга за незаконные хранение прекурсоров и производство наркотиков в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе суда. Уголовное дело рассматривалось с участием присяжных заседателей.

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Следствие установило, что летом 2022 года осужденный, нуждаясь в деньгах, по объявлению неизвестного в даркнете купил прекурсоры, которые через несколько дней после предоплаты забрал их из тайника в лесу у Первоуральска. Он доставил их на хранение в арендованный склад на ул. 40-летия Комсомола в Екатеринбурге и купил подержанное лабораторное оборудование. Рецепт изготовления наркотика осужденный нашел в интернете. В конце июля того же года он сделал 602,9 грамм мефедрона и оставил партию на складе. Сбывать наркотики он намеревался через интернет, но продать ничего не получилось, а 1 февраля его задержали сотрудники УФСБ по Свердловской области — у него был изъят готовый мефедрон и более 8 кг прекурсоров.

Коллегия присяжных признала его виновным и не заслуживающим снисхождения. По решению суда осужденный также должен выплатить штраф в 100 тыс. руб., меру пресечения с запрета определенных действий ему изменили на заключение под стражу.

Напомним, в ноябре Свердловский областной суд отправил в колонию двух жителей региона, которых судили по нескольким частям ст. 228 УК РФ за изготовление и сбыт крупных партий наркотиков. Во время обыска в лаборатории было изъято 37 кг наркотической смеси и более 40 кг наркотической прекурсоров.

Ирина Пичурина