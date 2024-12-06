Жителя Екатеринбурга будут судить за коммерческий подкуп на 763 тыс. руб.

Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга направила в суд дело о коммерческом подкупе в отношении 47-летнего местного жителя, сообщили в пресс-службе надзорного органа. Он обвиняется по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в крупном размере).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Обвиняемый занимал должность менеджера группы контроля качества товаров в распределительном центре одного из федеральных ритейлеров. Он выполнял управленческие функции, в том числе занимался приемкой товара.

По версии следствия, в период с декабря 2020 года по ноябрь 2023 года обвиняемый получил от представителя ИП в общей сложности 763 тыс. руб. В обмен он должен был принимать фрукты и овощи от предпринимателя в распределительном центре, не проверяя их калибр и размер.

Обвиняемый частично признал вину. Уголовное дело будет рассматривать Октябрьский районный суд Екатеринбурга.

Ранее в суд направили дело в отношении сотрудника МинАПК Свердловской области, обвиняемого в получении взяток на 3,3 млн руб. и служебно подлоге. По версии следствия, деньги ему передавали руководители двух автошкол «за общее покровительство и попустительство по службе».

Анна Капустина