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На Урале будут судить сотрудника министерства АПК за взятки в 3,3 млн рублей

В Свердловской области будут судить сотрудника регионального министерства агропромышленного комплекса (АПК) по делу о получении взяток в 3,3 млн руб от автошкол. Он обвиняется по ч. 2, 3, 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в значительном и особо крупном размерах, в том числе за незаконные действия или бездействие) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с 2014 по 2023 год обвиняемый получил от руководителей двух автошкол взятки на общую сумму 3,3 млн руб «за общее покровительство и попустительство по службе». Он должен был не привлекать организации к ответственности за ненадлежащее обучение водителей и беспрепятственный прием экзаменов в автошколах.

Помимо этого, сотрудник министерства получил 500 литров дизельного топлива стоимостью 24 тыс. руб от работника строительной компании. Взамен обвиняемый должен был не проводить техосмотр техники.

«Уголовные дела, возбужденные в отношении взяткодателей (директора автошкол и его заместителя, а также работника строительной компании) органом предварительного расследования прекращены в связи с деятельным раскаянием»,— рассказали в прокуратуре.

Напомним, ранее Кировский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).

Виталий Красиков

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