На модернизацию нижегородских ЦРБ по нацпроекту направили 10 млрд рублей

В Нижегородской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение» на модернизацию центральных районных больниц направлено около 10 млрд руб. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил 6 декабря во время прямой линии с жителями. По его словам, шесть лет назад нижегородцы воспринимали систему здравоохранения как нечто «очень уставшее и руинированное».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Сейчас большинство районных больниц выглядит очень неплохо»,— считает глава региона. Он сообщил, что в 2025 году Нижегородская область включится в реализацию нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В регионе будет продолжен на только ремонт больниц, но и строительство объектов здравоохранения. На 2025 год запланировано строительство 24 новых фельдшерско-акушерских пунктов. Медучреждения будут дооснащать самым современным оборудованием.

Губернатор отметил, что региональный минздрав провел детальную работу по структурированию территориальной системы объектов здравоохранения: «Мы проанализировали не только материально-техническую базу, но и кадровый состав в каждом учреждении. Сейчас предложена модель формирования в области 15 межрайонных медицинских центров, в каждом из них будет достаточное количество узких специалистов».

По словам Глеба Никитина, медики этих центров будут вести регулярные приемы в головном учреждении и выезжать в участковые больницы, сельские амбулатории и офисы врачей общей практики.

Также Нижегородская область разрабатывает собственные меры поддержки для устранения нехватки медицинских кадров: «Мы видим «свет в конце туннеля» у себя в регионе. За последний год на объекты здравоохранения в населенных пунктах, где проживает до 50 тыс. жителей, мы привлекли 72 новых специалиста, а в медучреждения в крупных населенных пунктах — 117 человек».

Андрей Репин