В Татарстане восстановили более 21 тысячи гектаров леса за пять лет

В Татарстане за пять лет были проведены работы по восстановлению более 21 тысячи гектаров лесных площадей. Об этом сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров, передает республиканское агентство «Татмедиа».

В 2024 году в восстановлено 1422 га леса методом искусственного лесовосстановления, 104 га — лесоразведением и 1252 га — содействием естественному восстановлению лесов. Также на землях иных категорий созданы защитные лесные насаждения общей площадью 1880 га.

Общий объем работ по воспроизводству и лесоразведению составил 4662 га. Кроме того, проведены лесопатологические обследования на площади 3900 га, санитарно-оздоровительные мероприятия охватили 1900 га, включая уборку неликвидной древесины на площади 1500 га. В целях защиты лесов ликвидированы очаги вредителей на площади 12,2 тыс. га.

По словам министра, в 2025 году не ожидается ухудшения санитарного состояния лесов и меры по уничтожению вредных организмов не потребуются.

Работы по восстановлению лесов проводятся в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Ранее сообщалось, что в Татарстане от использования лесов в 2024 году в бюджеты поступило более 431 млн руб.

Анар Зейналов