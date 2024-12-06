Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Татарстане восстановили более 21 тысячи гектаров леса за пять лет

В Татарстане за пять лет были проведены работы по восстановлению более 21 тысячи гектаров лесных площадей. Об этом сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров, передает республиканское агентство «Татмедиа».

В 2024 году в восстановлено 1422 га леса методом искусственного лесовосстановления, 104 га — лесоразведением и 1252 га — содействием естественному восстановлению лесов. Также на землях иных категорий созданы защитные лесные насаждения общей площадью 1880 га.

Общий объем работ по воспроизводству и лесоразведению составил 4662 га. Кроме того, проведены лесопатологические обследования на площади 3900 га, санитарно-оздоровительные мероприятия охватили 1900 га, включая уборку неликвидной древесины на площади 1500 га. В целях защиты лесов ликвидированы очаги вредителей на площади 12,2 тыс. га.

По словам министра, в 2025 году не ожидается ухудшения санитарного состояния лесов и меры по уничтожению вредных организмов не потребуются.

Работы по восстановлению лесов проводятся в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Ранее сообщалось, что в Татарстане от использования лесов в 2024 году в бюджеты поступило более 431 млн руб.

Анар Зейналов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...