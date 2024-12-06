В Татарстане от использования лесов в 2024 году поступило 431,8 млн рублей
В Татарстане от использования лесов в 2024 году в бюджеты поступило более 431 млн руб. Об этом сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров, передает республиканское агентство «Татмедиа».
Из этой суммы 312 млн руб. направлены в федеральный бюджет, а 119,8 млн руб. — в республиканский.
Кроме того, доходы подведомственных учреждений министерства от оказания платных услуг в сфере лесного хозяйства составили 769 млн руб.